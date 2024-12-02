Мэрия Новосибирска назвала число людей, живущих в аварийных домах

Более 12 тысяч новосибирцев проживают в аварийных домах. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города со ссылкой на управление по жилищным вопросам.
— По состоянию на 27 ноября 2024 года на территории Новосибирска расположено 500 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 12 223 человека, — сообщили в пресс-центре городской администрации.
Там также уточнили, что больше всего домов, подлежащих сносу, находится в Первомайском районе — 130 зданий.
— Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках реализации договоров развития застроенных территорий, договоров комплексного развития территорий и программных мероприятий за счет бюджетных средств всех уровней, — уточнили в мэрии.
Там также добавили, что очередность расселения зависит от даты, когда дома признали аварийными. Вне очереди это происходит по условиям договоров или из-за ввода режима повышенной готовности.