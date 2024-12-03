Бюджет Кубани пополнился на 233 млн рублей от выдачи алкогольных лицензий

За указанный период сотрудники регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя выдали, продлили и переоформили почти 3,3 тыс. лицензий.
Как отметил руководитель департамента Роман Куринный, лицензирование розничной продажи алкогольной продукции способствует легализации алкогольного рынка и предотвращению распространения контрафактной продукции. В рамках проверки специалисты департамента проверили почти 8,5 тыс. торговых объектов на соответствие лицензионным требованиям.
Сейчас право на продажу алкоголя имеют 12,4 тыс. торговых точек, среди которых 75% составляют магазины, а остальная часть — рестораны и кафе. Отказали в лицензировании из-за несоответствия требованиям или предоставления недостоверных данных 31 организации.