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Бюджет Кубани пополнился на 233 млн рублей от выдачи алкогольных лицензий

С января по ноябрь 2024 года в бюджет Краснодарского края поступило более 233 млн руб. от выдачи лицензий на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

За указанный период сотрудники регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя выдали, продлили и переоформили почти 3,3 тыс. лицензий.

Как отметил руководитель департамента Роман Куринный, лицензирование розничной продажи алкогольной продукции способствует легализации алкогольного рынка и предотвращению распространения контрафактной продукции. В рамках проверки специалисты департамента проверили почти 8,5 тыс. торговых объектов на соответствие лицензионным требованиям.

Сейчас право на продажу алкоголя имеют 12,4 тыс. торговых точек, среди которых 75% составляют магазины, а остальная часть — рестораны и кафе. Отказали в лицензировании из-за несоответствия требованиям или предоставления недостоверных данных 31 организации.

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