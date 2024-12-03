Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 3 декабря

В Национальном банке изменили курсы валют на 3 декабря 2024 года, вторник. В частности, ощутимо понизились курсовые значения доллара и евро, однако вырос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 3 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5309 белорусского рубля, 1 евро — 3,7119 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3167 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 2 декабря, курс доллара и курс евро заметно уменьшились, а курс российского рубля вырос. Заметнее других валютных курсов скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 3 декабря, вторник, валютные курсы изменились на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0392 белрубля, курс 1 евро уменьшился на 0,0582 белрубля, а курс 100 российских рублей вырос на 0,0186 белрубля.
А премьер Головченко сказал, какие белорусские товары буду продавать в льготный кредит «На родныя тавары» в 2025 году.