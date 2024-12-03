Пенсионер из Свердловской области лишился жилья и поселился в гараже

Житель Березовского в Свердловской области, став жертвой скандального застройщика, потерял свою квартиру и так и не получил обещанное новое жилье, детали приводит портал E1.ru.
В 2013 году 65-летний пенсионер владел двухкомнатной квартирой в Березовском, но решил переехать в Екатеринбург. Привлекательное предложение от застройщика Владимира Воробьева, который обещал построить жилой комплекс на улице Фрезеровщиков неподалеку от метро, побудило его продать старую недвижимость и вложиться в новостройку.
После покупки пенсионеру осталось около 300−400 тысяч рублей, которые он потратил на аренду жилья в Екатеринбурге, рассчитывая получить ключи от новой квартиры уже в 2015 году. Однако этого не произошло. Суд обязал застройщика выплатить мужчине компенсацию в размере трех миллионов рублей, но деньги так и не были возвращены, поскольку Воробьев признан банкротом и отбывает наказание в колонии за мошенничество, нанесшее ущерб на сумму 149 миллионов рублей.
Из-за отсутствия средств на новое жилье пенсионеру пришлось переехать в гараж, который он оборудовал под временное жилье. Там он создал две комнаты, установил кровать и печь для отопления. Однако в гараже нет санузла, а для бытовых нужд используется умывальник. Мыться он ходит в общественную баню, а туалетом служит либо ведро, либо рабочее место.
На данный момент у пенсионера остается возможность приобрести лишь однокомнатную квартиру за сумму, эквивалентную вложенной в новостройку. Однако он продолжает надеяться, что, стоя в реестре обманутых дольщиков, сможет в будущем получить достойное жилье.
Ранее сообщалось, как сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова столкнулся с мошенниками при попытке купить квартиру в Нижнем Новгороде.