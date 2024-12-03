На дефицит ж/д билетов перед новогодними праздниками пожаловались казахстанцы

Как передает телеканал, добраться из Алматы в Западный Казахстан на поезде перед Новым годом стало настоящей проблемой. К примеру, большая семья Алии Отаровой хотела поехать на праздники в родной Атырау к родственникам. Туда, говорит женщина, обычно ходят два поезда: по четным числам — простой, по нечетным — комфортабельный «Тальго». Но бюджетного варианта уже нет.
«Мы планировали взять билеты на простой поезд. Ну, чтобы цена была нормальная. Поэкономнее, как говорится. Начали смотреть билеты. Последнее направление у этого — 029 — простого поезда будет 16 декабря. То есть после 16 декабря этот поезд снимают. Остается “Тальго”, у которого цена билета — 33 тысячи. Как бы это накладно получается на нашу толпу», — поделилась Алия.
Алия рассказывает: она планировала приобрести билеты заранее — за целых 45 дней до отъезда. Но и за полтора месяца все места, даже в «Тальго», были выкуплены. Женщина подозревает, что посадочные талоны разобрали перекупщики.
«Я считаю, что это перекупщики выкупили все билеты. Панировали выехать 27 декабря, чтобы быть там уже 29-го. На 27, на 29 декабря нет даже на “Тальго” практически билетов. Уже то есть 16-го, в середине ноября, на конец декабря уже нет билетов», — рассказывает казахстанка.
В Атырау семья Алии в итоге все равно поедет на поезде. Только не по плану, а раньше. Назад семейство вернется самолетом. Перелет обойдется не дороже, чем путешествие на «Тальго», подсчитали они.
В компании «Пассажирские перевозки» пояснили: железнодорожные билеты на предновогодние дни раскупают практически сразу. Ежегодно перед праздниками спрос резко возрастает.
«По поводу дефицита билетов: к примеру, на
В компании добавили: и рядовые казахстанцы, и депутаты неоднократно просили запустить в западные регионы именно «Тальго». Поэтому часть старых вагонов заменили новыми. Они заполняются на 100%. Нацперевозчик пообещал пустить дополнительные поезда, которые начнут курсировать в середине декабря, а завершат 5 января. Эти вагоны охватят самые востребованные направления: Астана — Алматы, Астана — Шымкент, Актобе — Астана. В составах должны быть и купейные, и плацкартные места.
Кроме того, 13 декабря появятся допрейсы электричек. Доехать на них можно из Караганды до Астаны и курорта «Боровое», а также из Павлодара до столицы и «Борового». По данным перевозчика, парк подвижного состава «Пассажирские перевозки» насчитывает свыше 2 тысяч вагонов. Их средний возраст 17 лет.