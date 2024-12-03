На дефицит ж/д билетов перед новогодними праздниками пожаловались казахстанцы

«Я считаю, что это перекупщики выкупили все билеты. Панировали выехать 27 декабря, чтобы быть там уже 29-го. На 27, на 29 декабря нет даже на “Тальго” практически билетов. Уже то есть 16-го, в середине ноября, на конец декабря уже нет билетов», — рассказывает казахстанка.