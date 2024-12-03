Приморскую верфь «Звезда» готовят к оценке

«Мы пока не заходили на предприятие. По большому счету, знаем только из печати, да из разговоров о том, что там происходит. Не знаем ни финансового положения, ни какие будут затраты. Наверное, до конца первого квартала будем проводить анализ, оценку, а после чего уже будем вести разговоры о том, как платить, сколько», — сказал глава ВТБ.