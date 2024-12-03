Приморскую верфь «Звезда» готовят к оценке

Оценка стоимости приморского судостроительного комплекса «Звезда», который планируется включить в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), будет проведена в начале 2025 года. В целом потребность в инвестициях по проектам модернизации верфей в Санкт-Петербурге и развития судостроения в Приморском крае оценивается в сумму до 750 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Сегодня приоритетом для нас является модернизация петербургских верфей и развитие судостроения на Дальнем Востоке. Только на эти цели в ближайшие пять-шесть лет нам потребуется от 500 до 750 млрд рублей. При нашем уровне прибыльности, наверное, такие деньги можно собрать. Будем стараться планы выполнять», — заявил Reuters (18+) глава ВТБ Андрей Костин (цитаты по «Интерфаксу», 18+), возглавляющий совет директоров ОСК.
«Мы можем серьезно поправить финансовое положение ОСК за счет сокращения того финансового разрыва, который был определен, за счет внутренней работы, снижения затрат или изменения соглашений, контрактов убыточных. Там много что можно сделать даже путем переговоров. Но инвестиции, конечно, потребуются существенные», — отметил Костин.
Он пояснил, что на днях было подписано трёхстороннее соглашение: между ОСК, ВТБ и «Роснефтью» относительно проведения оценки судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне.
«Мы пока не заходили на предприятие. По большому счету, знаем только из печати, да из разговоров о том, что там происходит. Не знаем ни финансового положения, ни какие будут затраты. Наверное, до конца первого квартала будем проводить анализ, оценку, а после чего уже будем вести разговоры о том, как платить, сколько», — сказал глава ВТБ.
В начале ноября «Роснефть» и ВТБ сообщили, что начали переговоры о вхождении «Звезды» в «ОСК». Данная инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК “Роснефть”» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть» с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта «Лидер», танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.
Обсуждаемая сделка не препятствует планам по строительству собственной верфи на Дальнем Востоке. Ожидается, что новая верфь ОСК будет построена в бухте Промежуточной во Владивостоке. Она рассчитана на строительство судов для торгового флота России и будет иметь производительность около 12 единиц в год.