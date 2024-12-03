На 41 млн рублей оштрафовало Хабаровское УФАС участников медицинского картеля

Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольным органом возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого организациям назначены оборотные штрафы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на общую сумму 41 771 880 рублей.