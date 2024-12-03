На 41 млн рублей оштрафовало Хабаровское УФАС участников медицинского картеля

Хабаровское УФАС России оштрафовало участников картельного сговора на рынке медицинских изделий на сумму более 41 миллиона рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю ранее выявило заключение антиконкурентного соглашения, которое охватило 647 государственных закупок. Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий в бюджетные учреждения Дальневосточного федерального округа.
Хабаровское УФАС России выявило медицинский картель на 300 млн рублей.
Дела о нарушении антимонопольного законодательства возбуждены в отношении 7 организаций.
Организации ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «Медиас», ООО «АЛЕФ», ООО «ВостокМедБизнес», ООО «Компания Дальмедикал», ООО «Медтехника-Сервис» заключили и исполняли с 2015 по 2023 год антиконкурентное соглашение.
Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольным органом возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого организациям назначены оборотные штрафы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на общую сумму 41 771 880 рублей.
Уплаченные суммы штрафов подлежат зачислению в бюджет Российской Федерации. Материалы переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.