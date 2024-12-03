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Названо место Челябинской области по зарплатам вахтовикам

Опубликован топ-10 регионов страны с самыми высокими зарплатными предложениями при вахтовом графике работы.

Анализ рынка провели специалисты сервиса «Авито Работа». Они оценили ситуацию, сложившуюся осенью этого года. Челябинская область была ими помещена на 9 место. Средние зарплаты вахтовиков на Южном Урале составляют 152,4 тыс. рублей. Как пишет «Коммерсант», в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 32%.

Отметим, что в настоящее время по всей стране растет число вакансий, в которых предусмотрен вахтовый график работы. Средняя зарплата вахтовиков в целом по России сейчас находится на уровне 144,4 тыс. рублей.

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