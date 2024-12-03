В мэрии опровергли уход застройщиков из реновации в Екатеринбурге

В мэрии не согласились с выводами Уральской палаты недвижимости о том, что по некоторым проектам может произойти смена инвесторов. Также в городской администрации отметили, что застройщик не вправе без согласования урезать проект до отдельных построек.
«Смена инвестора невозможна, так как по итогам аукциона застройщик заключает договор с муниципалитетом на освоение территории КРТ. В этом договоре полностью прописаны все условия освоения территории, включая количество возводимого жилья и соцобъектов», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Там уточнили, что анализ УПН касался ситуации по стране в целом, но не Екатеринбурга. Также в мэрии отметили, что застройщик вправе сам решать, в какие дни ему заходить на площадку. В договоре по КРТ определены лишь крайние сроки освоения участка.
В Уральской палате недвижимости ранее указали, что застройщики не выходят на уже приобретенные площадки КРТ в связи с высокой ключевой ставкой. Председатель комитета по строительству и недвижимости Уральской торгово-промышленной палаты Татьяна Деменок предположила, что в проектах может поменяться инвестор.