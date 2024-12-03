В мэрии опровергли уход застройщиков из реновации в Екатеринбурге

Там уточнили, что анализ УПН касался ситуации по стране в целом, но не Екатеринбурга. Также в мэрии отметили, что застройщик вправе сам решать, в какие дни ему заходить на площадку. В договоре по КРТ определены лишь крайние сроки освоения участка.