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В Омске введут в эксплуатацию две десятиэтажных новостройки

Сейчас в домах завершаются работы по внутренней отделке подъездов и квартир.

Источник: Om1 Омск

В Омске в микрорайоне «Новый Амур» завершает строительство двух новых десятиэтажных жилых домов. Эти дома являются частью масштабного проекта, в рамках которого 5% квартир будут предоставлены жителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В данный момент компания «Стройбетон» под руководством Олега Золотова завершает работы по внутренней отделке подъездов и квартир в новых зданиях. В 2025 году на этом же участке планируется строительство ещё трёх многоэтажек.

Микрорайон «Новый Амур» уже включает более десяти жилых домов высотой от восьми до 16 этажей. В ближайшие годы в рамках этого проекта будут построены ещё 52 дома, включая жилой комплекс «Зелёный сад». Всего в районе будет возведено 74 многоэтажных здания.

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