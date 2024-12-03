В Омске введут в эксплуатацию две десятиэтажных новостройки

Микрорайон «Новый Амур» уже включает более десяти жилых домов высотой от восьми до 16 этажей. В ближайшие годы в рамках этого проекта будут построены ещё 52 дома, включая жилой комплекс «Зелёный сад». Всего в районе будет возведено 74 многоэтажных здания.