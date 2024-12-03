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До конца года на Дону будет построено шесть школ

К концу этого года в Ростовской области появится шесть новых школ, которые обеспечат более 4500 новых учебных мест.

Две школы — в Егорлыкском и Цимлянском районах — уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Это значит, что в новом учебном году они откроют двери для 298 учеников.

До конца года планируется завершить строительство еще четырех школ в Батайске, Азове и две в мкр. Темерник (Ростов-на-Дону), три из которых возводятся по национальному проекту «Образование».

В 2025 году планируется завершить строительство пяти школ общей вместимостью 4280 мест.

Напомним, что всего в Ростовской области ведется строительство 11 школ, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

строительство