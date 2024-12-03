Мэрия, полиция и налоговая устроили рейд по съемным квартирам во Владивостоке

В столице Приморья специалисты управления финансов совместно с сотрудниками УМВД и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 14 провели рейд по съемному жилью. В этот раз специалисты посетили шесть квартир во Фрунзенском районе города, на Красного Знамени, 46. Проверяли адреса, на которые наиболее часто поступали жалобы от других жильцов. Арендодателям, сдающим недвижимость нелегально, грозят штрафы.
Оказалось, что в трех случаях на квартиры действительно отсутствовали договоры аренды. Соответственно, собственники помещений не предоставляли декларации и не уплачивали положенный с дохода налог. Теперь доморощенных бизнесменов ждет встреча со специалистами налоговой для дачи пояснений. Нарушителям, кстати, грозят штрафы — до 40% от суммы неуплаченного налога. Так что лучше не пытаться получать теневой доход, а легализовать сделки.
«Совместно с налоговыми и правоохранительными органами рейды проводим регулярно в разных районах города. Адреса для проверок выбираются не случайно, а на основе поступающих жалоб от жителей города через телефон доверия и по письменным обращениям», — рассказали в управлении финансов администрации Владивостока.
«КП — Владивосток» уже неоднократно писала, что рейды проводятся регулярно в разных районах города. Напомним, при сдаче жилья собственники должны составлять договоры аренды и обязательно отражать прибыль от сдачи в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ необходимо предоставить в налоговую до 30 апреля. Налог составляет 13%, оплатить его нужно до 15 июля. Однако есть способ сэкономить, причем совершенно легально. Арендодатель может зарегистрироваться как самозанятый, сделать это можно не выходя из дома, через мобильное приложение «Мой налог». В этом случае предусмотрены пониженные налоговые ставки — 4% для сделок с физическими лицами и 6% для договоров с юридическими лицами. А еще можно приобрести патент на сдачу квартир, его годовая стоимость составляет 6% от потенциально возможного дохода.
Сообщить анонимно о нелегальной сдаче квартир жители Владивостока могут по телефону