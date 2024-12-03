Мэрия, полиция и налоговая устроили рейд по съемным квартирам во Владивостоке

«КП — Владивосток» уже неоднократно писала, что рейды проводятся регулярно в разных районах города. Напомним, при сдаче жилья собственники должны составлять договоры аренды и обязательно отражать прибыль от сдачи в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ необходимо предоставить в налоговую до 30 апреля. Налог составляет 13%, оплатить его нужно до 15 июля. Однако есть способ сэкономить, причем совершенно легально. Арендодатель может зарегистрироваться как самозанятый, сделать это можно не выходя из дома, через мобильное приложение «Мой налог». В этом случае предусмотрены пониженные налоговые ставки — 4% для сделок с физическими лицами и 6% для договоров с юридическими лицами. А еще можно приобрести патент на сдачу квартир, его годовая стоимость составляет 6% от потенциально возможного дохода.