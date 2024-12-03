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Казахстан утвердил правила ввоза и вывоза золота и серебра

Это касается стран, не входящих в ЕАЭС.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Минпром Казахстана утвердил правила ввоза и вывоза золота и серебра.

Они коснулись стран, не входящих в ЕАЭС. Теперь уполномоченный орган осуществляет государственный контроль.

Госконтроль включает в себя:

  • проверку партии драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на соответствие данным, указанным в сопроводительной документации, в том числе нормативной технической и (или) технической документации;
  • оценку стоимости драгоценных металлов с учетом цен мирового рынка;
  • определение источника происхождения драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
  • контроль соблюдения требований законодательства РК при совершении сделок с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;
  • контроль содержания драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы и другие, не менее важные моменты.

При этом, заключение на вывоз либо переработку представляется уполномоченным органом на весь прогнозный годовой объем вывоза сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Документы представляются в электронной форме через портал «электронное правительство» Республики Казахстан.

золото и драгметаллы