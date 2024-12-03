Казахстан утвердил правила ввоза и вывоза золота и серебра

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Минпром Казахстана утвердил правила ввоза и вывоза золота и серебра.
Они коснулись стран, не входящих в ЕАЭС. Теперь уполномоченный орган осуществляет государственный контроль.
Госконтроль включает в себя:
- проверку партии драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на соответствие данным, указанным в сопроводительной документации, в том числе нормативной технической и (или) технической документации;
- оценку стоимости драгоценных металлов с учетом цен мирового рынка;
- определение источника происхождения драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
- контроль соблюдения требований законодательства РК при совершении сделок с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;
- контроль содержания драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы и другие, не менее важные моменты.
При этом, заключение на вывоз либо переработку представляется уполномоченным органом на весь прогнозный годовой объем вывоза сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Документы представляются в электронной форме через портал «электронное правительство» Республики Казахстан.