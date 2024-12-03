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Белогорский экотехнопарк достроят в 2025 году

Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма планируют достроить в 2025 году.

Источник: пресс-служба Минстроя Крыма

Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Экотехнопарк строят по национальному проекту «Экология». Мощность этого объекта составит 500 тысяч тонн в год. В настоящее время его строительная готовность составляет 65,3%. На возведение экотехнопарка выделили 4,3 млрд рублей. Планируется, что объект будет готов в 2025 году.

«Ввод в эксплуатацию экотехнопарка позволит увеличить долю отходов, направленных на утилизацию, до 55%», — отметили в Минстрое.

В ведомстве добавили, что количество мусора, который будут вывозить на полигоны, уменьшится вдвое.

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