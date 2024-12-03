Белогорский экотехнопарк достроят в 2025 году

Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.
Экотехнопарк строят по национальному проекту «Экология». Мощность этого объекта составит 500 тысяч тонн в год. В настоящее время его строительная готовность составляет 65,3%. На возведение экотехнопарка выделили 4,3 млрд рублей. Планируется, что объект будет готов в 2025 году.
«Ввод в эксплуатацию экотехнопарка позволит увеличить долю отходов, направленных на утилизацию, до 55%», — отметили в Минстрое.
В ведомстве добавили, что количество мусора, который будут вывозить на полигоны, уменьшится вдвое.