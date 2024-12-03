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Каких специалистов не увольняют, рассказали новосибирские работодатели

Наиболее эффективным способом удержания сотрудников остаётся увеличение заработной платы.

Источник: Om1 Новосибирск

В условиях кадрового голода новосибирские работодатели предпринимают активные меры для удержания персонала. По данным опроса сервиса SuperJob, 25% компаний стремятся сохранить всех своих сотрудников, в то время как 65% работодателей пытаются удержать лишь тех, кто уже заявил об увольнении.

Компании ориентируются не только на руководителей и редких специалистов, но и на перспективных работников, а также на «середнячков», которые вносят вклад в общую прибыль. Основной причиной таких усилий является нехватка кадров, а также высокая стоимость обучения новых сотрудников и риски утечки данных к конкурентам.

Согласно опросам, многие сотрудники, принявшие решение об уходе, могут быть удержаны без значительных затрат. Для этого достаточно предложить интересные проекты, изменить график работы или перевести на удалёнку. Однако наиболее эффективным способом остаётся увеличение заработной платы.

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