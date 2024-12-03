Каких специалистов не увольняют, рассказали новосибирские работодатели

Компании ориентируются не только на руководителей и редких специалистов, но и на перспективных работников, а также на «середнячков», которые вносят вклад в общую прибыль. Основной причиной таких усилий является нехватка кадров, а также высокая стоимость обучения новых сотрудников и риски утечки данных к конкурентам.