Вместе с рынком на Спортивной во Владивостоке снесут и рынок на Школьной

Рынок на улице Школьной во Владивостоке, расположенный у перекрёстка с улицей Борисенко, будет снесён в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) города. Как сообщает портал «Новости Владивостока» на VL.ru, этот участок будет снесён как бы «прицепом» к сносу объектов в районе рынка на Спортивной.
Проект решения по району Спортивной уже опубликован на сайте правительства Приморского края, однако в нём отсутствуют подробные сведения. Ясно одно: КРТ охватит берег речки Объяснения, включая сквер и рынок на улице Школьной. Все объекты, находящиеся в пределах этой зоны, подлежат сносу.
Документ размещён на странице министерства архитектуры и градостроительной политики Приморского края. Ориентировочная площадь застройки составит 14,77 гектара. В проекте указаны местоположение и границы развиваемой территории. Ранее эта информация не была обнародована.
Стенды с картинками из проекта уже установлены на улице Спортивной. Сроки реализации КРТ зависят от этапов строительства многоквартирных жилых домов с обеспечением социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и составляют 12 лет с момента заключения договора с застройщиком. Договор будет заключён через конкурсные процедуры, аналогично тому, как это было сделано в районе «Дальпресса».
В проекте приказа содержатся таблицы с информацией об объектах. В первой таблице собраны объекты с установленным правовым статусом, которые подлежат сносу или реконструкции. Это касается всей зоны бывших торговых центров на Спортивной.
Под снос попадают: линейное сооружение на Фадеева, 4; кафе «Диана»; здание ТЦ «Кристалл»; ТЦ «Виктория»; незавершённый торговый центр с футбольными полями на крыше; гараж и пивбар на Фадеева, 4-б; сквер на Борисенко, 8; склад и нежилое помещение возле яслей-сада на Фадеева, 6-д; магазин оптовой торговли на Борисенко, 8.
Все торговые ряды на Спортивной также подлежат сносу. КРТ распространится по улице Борисенко и в сторону Школьной до перекрёстка с улицей 40 лет ВЛКСМ, а также по берегу речки Объяснения до парковки возле Фадеева, 12-б.
Во второй таблице перечислены объекты с неопределённым статусом. К ним относятся ТЦ «Гранд» и «Союз», признанные самовольными постройками и частично демонтированные. Эти объекты также подлежат сносу для освобождения земельных участков. Действующие торговые ряды в глубине улицы Фадеева признаны несоответствующими назначению участка. Кроме того, будут освобождены участки вдоль речки Объяснения. Например, планируется снести гаражный кооператив, который предназначен для размещения 145 гаражных боксов. Объекты на Школьной (Борисенко, 17-б) также будут ликвидированы. Этот рынок располагается у перекрёстка Борисенко и 40 лет ВЛКСМ.
Заявляется, что данные меры направлены на повышение эффективности использования территорий Владивостокского городского округа через формирование комфортной городской среды. Это включает в себя достижение показателей в сфере жилищного строительства и создание необходимых условий для развития транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
В результате реализации проекта КРТ в данной зоне появятся малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные жилые здания, объекты обслуживания, парковки, социальные учреждения, общежития, а также объекты здравоохранения и образования, культурно-досуговой деятельности и бизнеса.