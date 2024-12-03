Вместе с рынком на Спортивной во Владивостоке снесут и рынок на Школьной

Во второй таблице перечислены объекты с неопределённым статусом. К ним относятся ТЦ «Гранд» и «Союз», признанные самовольными постройками и частично демонтированные. Эти объекты также подлежат сносу для освобождения земельных участков. Действующие торговые ряды в глубине улицы Фадеева признаны несоответствующими назначению участка. Кроме того, будут освобождены участки вдоль речки Объяснения. Например, планируется снести гаражный кооператив, который предназначен для размещения 145 гаражных боксов. Объекты на Школьной (Борисенко, 17-б) также будут ликвидированы. Этот рынок располагается у перекрёстка Борисенко и 40 лет ВЛКСМ.