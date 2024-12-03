Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев этого года вырос на 20%, до $9,7 млрд. Растет и линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщает пресс-служба МИПТ.
Такие цифры озвучили в ходе третьего заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. В онлайн-режиме его провели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Отмечен рост объемов товарооборота между двумя странами на 20% до 9,7 млрд долларов за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций».
Участники встречи детально рассмотрели исполнение совместного Плана мероприятий по увеличению объемов товарооборота между Узбекистаном и РФ на 2024−2030 годы. Его основная цель — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.
Речь шла о важности разработки Комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе.
По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласовали сроки проведения очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ до конца этого года в Москве.