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Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией

Цель сторон — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев этого года вырос на 20%, до $9,7 млрд. Растет и линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщает пресс-служба МИПТ.

Такие цифры озвучили в ходе третьего заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. В онлайн-режиме его провели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Отмечен рост объемов товарооборота между двумя странами на 20% до 9,7 млрд долларов за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций».

говорится в сообщении.

Участники встречи детально рассмотрели исполнение совместного Плана мероприятий по увеличению объемов товарооборота между Узбекистаном и РФ на 2024−2030 годы. Его основная цель — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.

Речь шла о важности разработки Комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе.

По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласовали сроки проведения очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ до конца этого года в Москве.