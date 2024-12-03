УФАС Приангарья внёс в чёрный список несколько поставщиков

Среди новых участников чёрного списка — ООО «СТЕРИКС», которое должно было предоставить платформу для системы стабилографии в Областной гериатрический центр. Цена контракта составляла почти два миллиона рублей. Однако поставщик прислал совершенно другое оборудование, объяснив это тем, что закупить заявленный товар оказалось слишком дорого.
ООО «Институт сибирского здоровья» не исполнило обязательства по контракту на поставку марлевых салфеток в Иркутскую клиническую туберкулёзную больницу. Салфетки-то они поставили, однако их количество не соответствовало контракту.
ООО «Декстра» не поставило в Иркутский городской перинатальный центр медицинские перчатки на сумму 200 тысяч рублей.
Все компании отстранили от участия в госзакупках на два года.