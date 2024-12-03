УФАС Приангарья внёс в чёрный список несколько поставщиков

Среди новых участников чёрного списка — ООО «СТЕРИКС», которое должно было предоставить платформу для системы стабилографии в Областной гериатрический центр. Цена контракта составляла почти два миллиона рублей. Однако поставщик прислал совершенно другое оборудование, объяснив это тем, что закупить заявленный товар оказалось слишком дорого.