Депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2025 год

УралПолитRu напоминает, что общие расходы на финансирование соцсферы Свердловской области в 2025 году составят свыше 300 млрд рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, более 61% от средств из регионального бюджета пойдут на здравоохранение, образование, культуру и спорт.