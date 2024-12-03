Депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2025 год

Так, доходы бюджета региона увеличились на 37 млрд рублей относительно первоначального прогноза и достигли 483,8 млрд рублей. Расходы выросли на 38,3 млрд рублей и составили 529,1 млрд рублей.
«Главный финансовый документ региона предусматривает увеличение финансирования в 2025 году соцсферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства», — говорится в сообщении.
УралПолитRu напоминает, что общие расходы на финансирование соцсферы Свердловской области в 2025 году составят свыше 300 млрд рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, более 61% от средств из регионального бюджета пойдут на здравоохранение, образование, культуру и спорт.