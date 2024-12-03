Давление на тенге в декабре может сохраниться

Ключевые биржевые индексы США в понедельник продемонстрировали разностороннюю динамику: Dow снизился на 0,3%, тогда как S&P и Nasdaq прибавили 0,2% и 1,0% на фоне роста акций технологических компаний. Согласно последним данным, потребительские расходы американцев в Черную пятницу превысили ожидания рынка благодаря продажам электроники. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISMManufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее за счет роста заказов и снижения цен на сырье. Помимо этого, инвесторы могли позитивно воспринять заявление члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера о том, что процентные ставки в США нужно продолжать снижать, так как монетарная политика все еще остается ограничительной. Напомним, что последнее в текущем году заседание регулятора состоится 17—18 декабря , но у участников рынков до сих пор нет четкого понимания дальнейших действий в отношении процентных ставок.