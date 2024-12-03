Давление на тенге в декабре может сохраниться

Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Новая неделя началась с глубокого ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT в понедельник выросла до 524,79 тенге за доллар (+12,27 тенге) при заметном росте объема торгов — до 425,7 млн долларов (+156,8 млн). Согласно заявлениям министра нацэкономики РК Нурлана Байбазарова, основными причинами являются внешние факторы, включая ослабление рубля, низкие цены на нефть и рост индекса доллара США. Между тем в ноябре курс нацвалюты ослаб на 5%, несмотря на то, что продажа инвалюты Нацбанком (трансферты+интервенции) составила 2,4 млрд долларов (44% от совокупного объема ноябрьских торгов), а квазигосударственные экспортеры конвертировали выручку в рамках нормы о ее обязательной продаже. При этом в декабре Нацбанк собирается продать лишь 800−900 млн долларов, что может потребовать дополнительных мер для стабилизации ситуации на валютном рынке: интервенции, увеличение доли обязательной продажи экспортной выручки, внеочередное повышение базовой ставки.
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник снизились после резкого скачка в пятницу на фоне повышения базовой ставки: TONIA опустилась на 6 б.п., до 14,90%, SWAP_1D потерял сразу 145 б.п., снизившись до 11,50%. Торговая активность также понизилась: объем торгов составил 657,8 млрд тенге против 787,0 млрд на пятничной сессии. На вчерашнем депозитном аукционе Нацбанк привлек 1,2 трлн тенге под 15,25% годовых (100% спроса). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК колеблется возле отметки в 6,5 трлн чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника вновь уверенно вырос, зафиксировавшись на отметке 5 562,38 пункта (+0,7%). Основным драйвером роста выступили акции Казатомпрома (+3,2%), отчитавшегося на прошлой неделе о сильных финансовых результатах по итогам девяти месяцев 2024 года, а также из-за ожиданий повышения в перспективе спроса на уран. В целом в «зеленой зоне» закрылись акции семи из 10 компаний представительского списка, что может свидетельствовать о сохранении риск-аппетита локальных инвесторов и рекалибровки ими своих инвестиционных портфелей.
Нефть
Цены на нефть Brent в понедельник слабо снизились, составив 71,9 доллара за баррель (-0,3%), на фоне неопределенности в отношении спроса и предложения на мировом рынке нефти. С одной стороны, индекс PMI в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,3 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, что указывает на восстановление деловой активности в стране. С другой стороны, неоднозначной остается ситуация на Ближнем Востоке: Пентагон сообщает о соблюдении перемирия между Израилем и Хезболлой, тогда как израильские военные заявляют о нанесении ударов по «террористическим объектам» Ливана. На текущей неделе внимание нефтетрейдеров сосредоточено на встрече ОПЕК+ (05.12), на которой с большой вероятностью будет принято решение об отсрочке запланированного в январе увеличения добычи нефти с целью удержать нефтяные котировки от дальнейшего снижения.
Рисковые активы
Ключевые биржевые индексы США в понедельник продемонстрировали разностороннюю динамику: Dow снизился на 0,3%, тогда как S&P и Nasdaq прибавили 0,2% и 1,0% на фоне роста акций технологических компаний. Согласно последним данным, потребительские расходы американцев в Черную пятницу превысили ожидания рынка благодаря продажам электроники. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISMManufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее за счет роста заказов и снижения цен на сырье. Помимо этого, инвесторы могли позитивно воспринять заявление члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера о том, что процентные ставки в США нужно продолжать снижать, так как монетарная политика все еще остается ограничительной. Напомним, что последнее в текущем году заседание регулятора состоится
Защитные активы
Среди рисковых активов в понедельник наиболее существенное изменение показал индекс доллара США (+0,4%) после обещаний будущего президента США Дональда Трампа обложить страны БРИКС 100-процентными тарифами в случае их поддержки замены доллара другой валютой или создании собственной. При этом стоимость золота (-0,1%) и доходность американских казначейских облигаций (+2 б.п.) демонстрировали слабую волатильность, так как инвесторы, вероятно, следят за перемирием на Ближнем Востоке и ожидают решения Федрезерва по процентным ставкам.