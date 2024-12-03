Беларуськалий подал в суд на литовские власти из-за санкций

МИНСК, 3 дек — Sputnik. ОАО «Беларуськалий» подало полное исковое заявление в рамках международного инвестиционного арбитража против Литвы, которая ввела санкции против белорусского предприятия. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Беларуськалия».
Исковое заявление в суд белорусской стороной подано в связи «с незаконными действиями Литовской Республики, в результате которых были нарушены права ОАО “Беларуськалий” как иностранного инвестора».
Также указывается, что права защищены межправительственным белорусско-литовским соглашением о поощрении и защите инвестиций.
После того, как «Беларуськалий» попал под литовские рестрикции в 2022 году, Минск обжаловал данное решение в Европейском суде. Суд Евросоюза отклонил иск, предприятия, добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных компаний.
Гендиректор ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбаков в ноябре 2024 года заявил, что предприятие продолжит добиваться отмены санкций.
«Будем в любом случае о себе напоминать и тех неправомерных действиях, которые были направлены против “Беларуськалия”, против нашей страны», — сказал он.