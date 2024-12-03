Первый энергоблок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

В соответствии с международной практикой на каждом энергоблоке АЭС ежегодно проводятся плановые-предупредительные ремонты для перегрузки ядерного топлива в реакторной установке и поддержания безопасности и надежности оборудования и технологических систем на самом высоком уровне. В период остановки энергоблока № 1 высококвалифицированные специалисты выполнят плановое техническое обслуживание, диагностику, дефектацию и ремонт оборудования и технологических систем, в том числе контроль состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов. Данные мероприятия будут выполнены в соответствии с утвержденными графиками.



Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее — в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.



Планово-предупредительный ремонт будет осуществлен силами ремонтного персонала Белорусской АЭС с привлечением персонала белорусских и российских подрядных организаций.



Первый энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года — суммарно он выработал 27,5 млрд кВт.ч электроэнергии.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность — уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и даже падения самолета.