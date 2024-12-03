Как курс доллара отразится на стоимости жилья в Казахстане

«Что касается частного рынка жилья, то здесь предложений достаточно много. Существует и жилье премиум-класса, и экономкласса, и есть совсем уж дорогие квартиры. Здесь, мы считаем, что будут действовать рыночные механизмы. Но мы опять исходим из того, что порядка 70% материалов — это материалы казахстанского производства. Когда мы говорим, то это базовая арматура, цемент, бетон. Все производится на месте, потому что невозможно привезти».