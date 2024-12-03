Как курс доллара отразится на стоимости жилья в Казахстане

По его словам, в первую очередь государство будет принимать меры по обеспечению стабильности цен на социальное жилье.
«Здесь мы говорим о программах “Наурыз”, “Отау”, об арендном жилье по той цене, которую акимат будет приобретать на рынке. Здесь государство будет контролировать верхние границы цен, и изменений не ожидается по сравнению с предыдущим годом. Две большие фундаментальные причины: у нас порядка 70% строительных материалов — все-таки товары местного производства. То есть цемент, бетон — все казахстанское».
Он отметил, что в данном случае есть возможность ограничить верхний потолок цен в рамках соцпрограмм, и государство эту работу будет вести.
«Что касается частного рынка жилья, то здесь предложений достаточно много. Существует и жилье премиум-класса, и экономкласса, и есть совсем уж дорогие квартиры. Здесь, мы считаем, что будут действовать рыночные механизмы. Но мы опять исходим из того, что порядка 70% материалов — это материалы казахстанского производства. Когда мы говорим, то это базовая арматура, цемент, бетон. Все производится на месте, потому что невозможно привезти».
По его мнению, здесь рыночный эффект может быть в целом ограничен из-за казахстанских материалов.
«Но, опять же, это рынок, и ничего исключать нельзя, потому что в некоторых сегментах рынка могут происходить изменения. Но это рыночная экономика. На каждый сегмент приобретаемого жилья есть свои покупатели. В данном случае какие-то прямые прогнозы давать сложно. Мы исходим из того, что государство в обязательном порядке будет сосредоточено только на контроле в секторе соцжилья», — заключил Канат Шарлапаев.
В конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции.
29 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов дал казахстанцам несколько советов на фоне ситуации с курсом.
2 декабря в Нацбанке сообщили, что по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США.