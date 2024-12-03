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Как курс доллара отразится на стоимости жилья в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 3 декабря 2024 года ответил, что будет с рынком жилья в Казахстане на фоне укрепления доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, в первую очередь государство будет принимать меры по обеспечению стабильности цен на социальное жилье.

«Здесь мы говорим о программах “Наурыз”, “Отау”, об арендном жилье по той цене, которую акимат будет приобретать на рынке. Здесь государство будет контролировать верхние границы цен, и изменений не ожидается по сравнению с предыдущим годом. Две большие фундаментальные причины: у нас порядка 70% строительных материалов — все-таки товары местного производства. То есть цемент, бетон — все казахстанское».

озвучил Канат Шарлапаев

Он отметил, что в данном случае есть возможность ограничить верхний потолок цен в рамках соцпрограмм, и государство эту работу будет вести.

«Что касается частного рынка жилья, то здесь предложений достаточно много. Существует и жилье премиум-класса, и экономкласса, и есть совсем уж дорогие квартиры. Здесь, мы считаем, что будут действовать рыночные механизмы. Но мы опять исходим из того, что порядка 70% материалов — это материалы казахстанского производства. Когда мы говорим, то это базовая арматура, цемент, бетон. Все производится на месте, потому что невозможно привезти».

сказал Канат Шарлапаев

По его мнению, здесь рыночный эффект может быть в целом ограничен из-за казахстанских материалов.

«Но, опять же, это рынок, и ничего исключать нельзя, потому что в некоторых сегментах рынка могут происходить изменения. Но это рыночная экономика. На каждый сегмент приобретаемого жилья есть свои покупатели. В данном случае какие-то прямые прогнозы давать сложно. Мы исходим из того, что государство в обязательном порядке будет сосредоточено только на контроле в секторе соцжилья», — заключил Канат Шарлапаев.

В конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции.

29 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов дал казахстанцам несколько советов на фоне ситуации с курсом.

2 декабря в Нацбанке сообщили, что по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США.

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