Новосибирский бизнес предостерегли от необоснованного повышения цен

Прокуратура Новосибирской области предостерегла руководителей и производителей сельхозпродукции от необоснованных повышений цен на продукты. Такое заявление прокуратура сделала на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.
― Ряд руководителей и производителей сельскохозяйственной продукции предостережены о недопустимости нарушения закона в сфере ценообразования, ― сообщают в прокуратуре Новосибирской области.
В частности, это касается цен на молочную продукцию (молоко и масло) и овощи.
Напомним, цены на сливочное масло и молоко рванули вверх в начале осени.
В ноябре, по данным Новосибирскстата, килограмм масла стоил 1193 рубля. За неделю этот продукт подорожал на 42 рубля. В сентябре килограмм масла стоил 1039 рублей, а в январе этого года — 867 рублей.
Такая же ситуация с молоком. В ноябре средняя цена за литр — 93 рубля. В конце октября литр молока 3,2% жирности продавали по 53 рубля.
Валерия ПЛЮСНИНА.