Порт-Сент-Луси
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский бизнес предостерегли от необоснованного повышения цен

В частности, это касается цен на молочную продукцию.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Новосибирской области предостерегла руководителей и производителей сельхозпродукции от необоснованных повышений цен на продукты. Такое заявление прокуратура сделала на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.

― Ряд руководителей и производителей сельскохозяйственной продукции предостережены о недопустимости нарушения закона в сфере ценообразования, ― сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

В частности, это касается цен на молочную продукцию (молоко и масло) и овощи.

Напомним, цены на сливочное масло и молоко рванули вверх в начале осени.

В ноябре, по данным Новосибирскстата, килограмм масла стоил 1193 рубля. За неделю этот продукт подорожал на 42 рубля. В сентябре килограмм масла стоил 1039 рублей, а в январе этого года — 867 рублей.

Такая же ситуация с молоком. В ноябре средняя цена за литр — 93 рубля. В конце октября литр молока 3,2% жирности продавали по 53 рубля.

Валерия ПЛЮСНИНА.