Роялти вместо НДПИ хотят ввести для недропользователей в Казахстане

По его словам, растет востребованность профессии геолога. Численность абитуриентов, поступающих на эту специальность в вузы, возросла в три раза. По данным только одного Сатпаевского технического университета, 98% выпускников трудоустраиваются по специальности в год окончания. Всё это, по его мнению, результат работы по популяризации профессии геолога.