Роялти вместо НДПИ хотят ввести для недропользователей в Казахстане

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. ЭкспертыВсемирного банка, консультирующие Казахстан, рекомендуют для увеличения численности инвесторов в горнодобывающую отрасль, отменить НДПИ и вернуть роялти (такая норма существовала до 1993 года).
Докладывая на совещании правительства о состоянии геологической отрасли, об этом заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его словам, роялти, то есть расчет налоговых выплат на базе объемов реализованной (а не просто добытой) продукции или прибыли, наиболее популярной моделью налогообложения в горно-металлургической является.
«Введение роялти, основанного на продажной стоимости минерального сырья, будет более прозрачным и привычным для игроков международной горнодобывающей промышленности. Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов. В рамках нового налогообложения предлагается взимать более низкий налог с минерального сырья, перерабатываемого внутри страны, чем с минералов, экспортируемых без переработки», — считает Канат Шарлапаев.
Он попросил премьер-министра выступить с поручением к Миннацэкономики и Минфину рассмотреть целесообразность замены НДПИ на роялти и включить эту норму в Налоговый кодекс, проект которого сейчас разрабатывается и обсуждается.
Правда, Шарлапаев сделал оговорку, что норма эта будет касаться только тех недропользователей, которые получили лицензии на добычу с 1 января 2026 года.
Впрочем, по его мнению, не только налоговое законодательство нуждается в изменениях.
«Учитывая стратегическое значение геологической отрасли для Казахстана, прошу поручить министерствам науки и финансов включить геологию в перечень финансируемых фундаментальных наук путем внесения дополнений в Закон “О науке”, — отметил Канат Шарлапаев.
По его словам, растет востребованность профессии геолога. Численность абитуриентов, поступающих на эту специальность в вузы, возросла в три раза. По данным только одного Сатпаевского технического университета, 98% выпускников трудоустраиваются по специальности в год окончания. Всё это, по его мнению, результат работы по популяризации профессии геолога.