Эксперт ТЭК: кто повредил нефтепровод «Дружба» в Польше

Нефтепровод «Дружба» протянут из Самарской области в город Мозырь в Белоруссии, где он разделяется на северную и южные ветки. Северный трубопровод проходит через Польшу в Германию. Сейчас по нему качают казахстанскую нефть — 1,4 млн тонн в год.
Александр Фролов предполагает, что повреждение нефтепровода вряд ли связано с деятельностью каких-то диверсионных групп, которые желают прекратить поставки нефти из России европейским потребителям. Во-первых, по северной ветке перекачивается мизерный для нефтяных поставок объем топлива. Во-вторых, починка трубопровода, который находится на поверхности, не занимает много времени для восстановления подачи ресурса, поэтому устраивать на нем диверсию бессмысленно.
Эксперт топливно-энергетического комплекса (ТЭК) считает, что авария на ветке «Дружбы» в Польше могла произойти по двум причинам. В первом случае повреждение для слива нефти для последующей продажи могли осуществить местные злоумышленники. Во втором — нефтепровод разгерметизировался из-за неудовлетворительного состояния.
Александр Фролов напомнил, что в октябре 2022 года в Польше уже происходила авария на трубопроводе.
«Почему-то две аварии, которые произошли на “Дружбе” после 2022 года включительно, произошли на территории Польши. <…> Опять же, нужно посмотреть на результаты расследования, которое, скорее всего, будет», — сказал Фролов RTVI.
Эксперт заявил, что, судя по фотографиям с места ЧП, взрыва на месте не было. Разгерметизация могла произойти, потому что оператор недостаточно хорошо следит за состоянием нефтепровода.
На поставки нефти инцидент не повлиял, прокачку временно перенаправили по резервным веткам.
Основные объемы нефти из России в Европу производятся по южной ветке «Дружбы». Она пролегает через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию. Венгрия и Словакия наращивают поставки российского топлива.
Разрыв на северном участке трубопровода «Дружба» на западе Польши зафиксировали утром 1 декабря. Специалисты оператора по обслуживанию нефтепровода «Дружба» в Польше PERN установили место утечки и начали ремонт. Причины инцидента не называются.
1 декабря стало известно о начале расследования возможной подготовки терактов на объектах критической инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба», в Словакии. По данным словацких и венгерских спецслужб, на территории страны может действовать группа, готовящая теракт на «Дружбе».