Эксперт ТЭК: кто повредил нефтепровод «Дружба» в Польше

Александр Фролов предполагает, что повреждение нефтепровода вряд ли связано с деятельностью каких-то диверсионных групп, которые желают прекратить поставки нефти из России европейским потребителям. Во-первых, по северной ветке перекачивается мизерный для нефтяных поставок объем топлива. Во-вторых, починка трубопровода, который находится на поверхности, не занимает много времени для восстановления подачи ресурса, поэтому устраивать на нем диверсию бессмысленно.