Беларусь с декабря повысила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты

Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов сформирована на уровне $61,7 (ранее было — $49,7), за 1 т этана, бутана и изобутана — $55,5 (ранее было — $44,7).



Ставки экспортных пошлин остаются нулевыми на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.



Документ вступил в силу с 1 декабря.