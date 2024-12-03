Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов сформирована на уровне $61,7 (ранее было — $49,7), за 1 т этана, бутана и изобутана — $55,5 (ранее было — $44,7).
Ставки экспортных пошлин остаются нулевыми на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.
Документ вступил в силу с 1 декабря.
Беларусь с декабря повысила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 декабря повысила экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета Министров от 29 ноября 2024 года № 886 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов сформирована на уровне $61,7 (ранее было — $49,7), за 1 т этана, бутана и изобутана — $55,5 (ранее было — $44,7).