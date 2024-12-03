Убыточному «Примавтодору» насчитали 44 млн рублей неустойки

Краевой компании «Примавтодор» насчитали неустойку в размере 44 млн рублей за нарушение сроков выполнения работ по ремонту автомобильной дороги Рудная Пристань — Терней. Пикантность ситуации в том, что учредителем акционерного общества является министерство имущественных и земельных отношений Приморья, а судебное производство было возбуждено по иску краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, которое выступило заказчиком работ, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что разбирательство в Арбитражном суде Приморского края произошло в достаточно сжатые сроки. Иск поступил в суд 2 октября 2024 года, а судебное решение было озвучено уже 19 ноября. При этом ответчик («Примавтодор») на заседание не явился, хотя и был извещён надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, следует из материалов дела.
Основным видом деятельности «Примавтодора» является содержание, ремонт и строительство дорог и искусственных сооружений на них. Выручка АО в 2022 году — 4,037 млрд рублей, чистый убыток — 970 млн рублей.
Как следует из искового заявления, между министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморья (заказчик) и «Примавтодором» (подрядчик) в августе 2022 года был заключен государственный контракт по выполнению ремонтных работ автодороги регионального значения Рудная Пристань — Терней в Дальнегорском городском округе). Общая стоимость работ по контракту составляет 261,427 млн рублей.
Рудная Пристань — Терней — автомобильная дорога регионального значения, соединяющая северо-восточные районы края с центральным Приморьем.
Условиями контракта предусмотрено, что работы должны были быть выполнены не позднее 31 октября 2023 года. Но к этой дате подрядчик не успел, поэтому попал под крупную неустойку, так как пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения.
Минтранс Приморья насчитал претензий на общую сумму 52,3 млн рублей, но суд в ходе разбирательства снизил размер неустойки до 44 млн рублей. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.