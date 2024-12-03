Убыточному «Примавтодору» насчитали 44 млн рублей неустойки

Отметим, что разбирательство в Арбитражном суде Приморского края произошло в достаточно сжатые сроки. Иск поступил в суд 2 октября 2024 года, а судебное решение было озвучено уже 19 ноября. При этом ответчик («Примавтодор») на заседание не явился, хотя и был извещён надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, следует из материалов дела.