МАРТ установил нарушение порядка согласования отпускных цен в Брестской области

Главным управлением МАРТ по Брестской области установлено, что при реализации отдельных наименований мебели обществом с ограниченной ответственностью были повышены отпускные цены без предусмотренного законодательством согласования с Брестским областным исполнительным комитетом. Таким образом, нарушен порядок согласования (регистрации) отпускных цен.



Экономическим судом Брестской области вынесено постановление по ч.3 ст. 13.2 КоАП о привлечении к административной ответственности юридического лица в виде штрафа в размере 5% стоимости реализованных товаров, что составляет Br19 441,57.



Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.