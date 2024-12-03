Золотоносный участок в Хабаровском крае предложили под федеральный проект

Министерство природных ресурсов Хабаровского края предлагает участок Попутный Бекчинского золоторудно-россыпного узла в Николаевском районе региона для участия в новом федеральном проекте «Геология: возрождение легенды», который был создан благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, если инициативу одобрят, то геологоразведку там проведут за счёт бюджета страны.
Отмечается, что всего в 18 километрах от Попутного находится посёлок Многовершинный с населением в 1,3 тысячи человек — рядом с ним много ведётся добыча золота и местное месторождение себя практически исчерпало. По словам главы министерства природных ресурсов Александра Леонтьева, если федеральная разведка проведёт работу на перспективном участке, то он будет выставлен на аукцион, а его разработка создаст возможности как для развития добычи золота в регионе, так и вдохнёт новую жизнь в Многовершинный.
Напомним, что федеральный проект «Геология. Возрождение легенды» направлен на расширение минерально-сырьевой базы Российской Федерации и развитие экономики страны. Ее реализация позволит открывать больше месторождений полезных ископаемых, создаст основу для долгосрочного развития российских компаний сырьевого сектора, а также отечественных эффективных технологий разведки и добычи полезных ископаемых.
Отметим, что с 2015 по 2023 год в Хабаровском крае были реализованы 14 госконтрактов на производство геологоразведочных работ на сумму около 2,8 млрд рублей. При этом только за последние три года расходы недропользователи вкладывали в ГРР в среднем по 5,8 млрд рублей. В 2025 году общая сумма финансирования ГРР со стороны федерального бюджета должна превысить 1,9 млрд; до 2030 года планируется к финансированию 22 участка на 10,6 млрд рублей.