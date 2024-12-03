Золотоносный участок в Хабаровском крае предложили под федеральный проект

Отмечается, что всего в 18 километрах от Попутного находится посёлок Многовершинный с населением в 1,3 тысячи человек — рядом с ним много ведётся добыча золота и местное месторождение себя практически исчерпало. По словам главы министерства природных ресурсов Александра Леонтьева, если федеральная разведка проведёт работу на перспективном участке, то он будет выставлен на аукцион, а его разработка создаст возможности как для развития добычи золота в регионе, так и вдохнёт новую жизнь в Многовершинный.