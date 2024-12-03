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Авиакомпания «Победа» вернет рейсы в Минск весной

Российская лоукост-компания приостановила выполнение полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в белорусскую столицу на время зимнего сезона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Авиакомпания «Победа» намерена вернуть рейсы в белорусскую столицу весной 2024 года, об этом сообщил генеральный директор лоукостера Дмитрий Тыщук.

Лоукостер «Победа» приостановил рейсы в Минск с 21 октября на время зимнего сезона.

«Да, это сезонный фактор. Мы сезонно ушли и весной возвращаемся в Минск», — сказал Тыщук.

Он уточнил, что рейсы в Минск будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга.

Авиакомпания «Победа», которая считается достаточно малобюджетной, впервые запустила рейсы в Беларусь в июне 2022 года.

Первый маршрут перевозчика связал Санкт-Петербург и Минск. В конце октября того же года состоялся запуск рейсов по маршруту Москва — Минск.

В настоящее время из Минска в Москву и Санкт-Петербург можно улететь на самолетах «Белавиа» и «Аэрофлота».