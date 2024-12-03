Авиакомпания «Победа» вернет рейсы в Минск весной

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Авиакомпания «Победа» намерена вернуть рейсы в белорусскую столицу весной 2024 года, об этом сообщил генеральный директор лоукостера Дмитрий Тыщук.
Лоукостер «Победа» приостановил рейсы в Минск с 21 октября на время зимнего сезона.
«Да, это сезонный фактор. Мы сезонно ушли и весной возвращаемся в Минск», — сказал Тыщук.
Он уточнил, что рейсы в Минск будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга.
Авиакомпания «Победа», которая считается достаточно малобюджетной, впервые запустила рейсы в Беларусь в июне 2022 года.
Первый маршрут перевозчика связал Санкт-Петербург и Минск. В конце октября того же года состоялся запуск рейсов по маршруту Москва — Минск.
В настоящее время из Минска в Москву и Санкт-Петербург можно улететь на самолетах «Белавиа» и «Аэрофлота».