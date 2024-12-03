В Перми сотрудникам «Гортранс» будут платить надбавки

Исходя из данных документа, водителям автомобиля увеличат размер ежемесячной выплаты за сложный и напряженный режим работы на 10−25% (от суммы должностного оклада), старшему диспетчеру на 10−40% (от суммы должностного оклада), диспетчеру — на 10−30% (от суммы должностного оклада).