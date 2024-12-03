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Власти Прикамья изымут участок вокруг картодрома для реновации Камской долины

Региональное минимущества утвердило приказ об изъятии недвижимости на ул. Спешилова для муниципальных нужд Перми.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Объекты будут изыматься для проекта комплексного развития в Камской долине. Согласно приказу, опубликованному на сайте министерства, изъять планируется земельный участок в 26,6 га, расположенный вокруг картодрома на ул. Спешилова, 94. Также изъятию подлежат пять объектов недвижимости по этому адресу, среди которых самое крупное — незавершенное строение в 1,4 тыс. кв. м, а самое малое — строение в 8,8 кв. м.

Проект соглашения об изъятии у собственников недвижимости на ул. Спешилова, 94 будет подготовлен совместно со структурой девелопера «Железно» — ООО СЗ «Железно-Пермь 2». Кировская строительная группа «Железно» является инвестором, который будет осуществлять комплексное развитие площадки в Камской долине и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов в Перми.

Участок на ул. Спешилова, 94 находится в аренде у ООО «Лэнд» из ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Эту площадку в 26,66 га хотел приобрести у «Лэнд» девелопер «Железно» для проекта комплексного развития в микрорайоне Камская долина. Территория входит в зону КРТ и вместе с другими участками предназначается для строительства аквапарка, жилья и прочего. По данным «Ъ-Прикамье», иностранному владельцу актива — швейцарской Norpexal — из-за изменений федерального законодательства стало невыгодно продавать его, и сделку не согласовали. Однако отказ от сделки не повлияет на реновацию территории. Землю вокруг картодрома собирались вовлечь в КРТ с помощью процедуры изъятия участков.

недвижимость