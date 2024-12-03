Власти Прикамья изымут участок вокруг картодрома для реновации Камской долины

Участок на ул. Спешилова, 94 находится в аренде у ООО «Лэнд» из ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Эту площадку в 26,66 га хотел приобрести у «Лэнд» девелопер «Железно» для проекта комплексного развития в микрорайоне Камская долина. Территория входит в зону КРТ и вместе с другими участками предназначается для строительства аквапарка, жилья и прочего. По данным «Ъ-Прикамье», иностранному владельцу актива — швейцарской Norpexal — из-за изменений федерального законодательства стало невыгодно продавать его, и сделку не согласовали. Однако отказ от сделки не повлияет на реновацию территории. Землю вокруг картодрома собирались вовлечь в КРТ с помощью процедуры изъятия участков.