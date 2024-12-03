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Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов

График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним.

Источник: Министерство транспорта

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. По маршруту «Ташкент — Ходжикент — Ташкент» запустили новый скоростной электропоезд, сообщает пресс-служба Минтранса.

«С 3 декабря текущего года начнет курсировать новый скоростной пригородный электропоезд по маршруту “Ташкент — Ходжикент — Ташкент”, — говорится в сообщении.

Цену проезда для взрослых установили в размере 20 тыс. сумов, для детей — 11,5 тыс. сумов.

Скоростные электропоезда будут курсировать по следующему расписанию:

  • № 7201 «Ташкент — Ходжикент»: Ташкент 06.18 — Ходжикент 07.42;
  • № 7202 «Ходжикент — Ташкент»: Ходжикент 08.02 — Ташкент 09.17;
  • № 7203 «Ташкент — Ходжикент»: Ташкент 12.53 — Ходжикент 14.03;
  • № 7204 «Ходжикент — Ташкент»: Ходжикент 14.33 — Ташкент 15.48;
  • № 7205 «Ташкент — Ходжикент»: Ташкент 18.10 — Ходжикент 19.20;
  • № 7206 «Ходжикент — Ташкент»: Ходжикент 19.45 — Ташкент 21.03.

График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним, добавили в пресс-службе транспортного ведомства.