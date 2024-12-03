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«Балтику» с заводом в Воронеже могут продать до конца года

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group может продать российскую компанию «Балтика» с заводом в Воронеже до конца года. По данным издания «Ведомости», он мог договориться о сделке с частными инвесторами, одним из которых якобы выступает президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

Источник: Коммерсантъ

В апреле 2022 года датское издание Berlingske называло возможным покупателем «Балтики» российского производителя безалкогольных напитков «Черноголовка».

В конце июня прошлого года Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора российского бизнеса и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Тогда, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, «Балтикой» интересовалась ГК «Арнест» Алексея Сагала, а сумма возможной сделки оценивалась в 71 млрд руб.

В июле 2023-го президентским указом «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Накануне был опубликован документ, которым Владимир Путин отменил это решение. Юристы отмечают, что это необходимое условие для возможной сделки по продаже компании.