«Балтику» с заводом в Воронеже могут продать до конца года

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group может продать российскую компанию «Балтика» с заводом в Воронеже до конца года. По данным издания «Ведомости», он мог договориться о сделке с частными инвесторами, одним из которых якобы выступает президент «Балтики» Таймураз Боллоев.