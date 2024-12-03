«Балтику» с заводом в Воронеже могут продать до конца года

В апреле 2022 года датское издание Berlingske называло возможным покупателем «Балтики» российского производителя безалкогольных напитков «Черноголовка».
В конце июня прошлого года Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора российского бизнеса и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Тогда, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, «Балтикой» интересовалась ГК «Арнест» Алексея Сагала, а сумма возможной сделки оценивалась в 71 млрд руб.
В июле 2023-го президентским указом «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Накануне был опубликован документ, которым Владимир Путин отменил это решение. Юристы отмечают, что это необходимое условие для возможной сделки по продаже компании.