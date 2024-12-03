Всю правду о зарплате курьеров раскрыли в Волгограде

Зарплата курьеров — пеших, на самокатах, велосипедах и автомобилях — живо интересует волгоградцев. Действительно ли их доходы так высоки, что им могут позавидовать врачи и учителя, выяснили аналитики SuperJob.
На самом деле все зависит от того, каким способом доставляются покупки. Так, волгоградцы, передвигающиеся на своих двоих, в среднем зарабатывают 47 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем в 2023-м. Потолок для таких работников — 80 тысяч рублей.
Рыночная зарплата курьера-водителя несколько выше — в среднем 65 тысяч рублей, на 12 тысяч выше, чем годом ранее. Максимум составляет 130 тысяч рублей, и это уже на 25 тысяч больше, чем в 2023-м.
Более солидные доходы обеспечены представителям этой профессии в столице. Здесь пешие доставщики получают в среднем 80 тысяч рублей. Ровно столько, сколько и передвигающиеся на самокатах и велосипедах. Автокурьеры получают в среднем до 110 тысяч рублей.
При том если зарплаты программистов подросли за последние четыре года на 77%, то курьеров — ровно вдвое.
В северной столице средние доходы доставщиков, передвигающихся пешком и на СИМах, составляют 65 тысяч рублей, на автомобилях — 90 тысяч. Их зарплатные максимумы — 115 и 180 тысяч рублей соответственно.