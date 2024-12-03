Всю правду о зарплате курьеров раскрыли в Волгограде

На самом деле все зависит от того, каким способом доставляются покупки. Так, волгоградцы, передвигающиеся на своих двоих, в среднем зарабатывают 47 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем в 2023-м. Потолок для таких работников — 80 тысяч рублей.