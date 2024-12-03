В Самарской области новый регоператор сохранит прежний тариф за вывоз мусора

В первых числах декабря в Самарской области местные жители получат квитанции от нового мусорного регоператора АО «Экология». Тариф и размер платы для граждан и организаций не увеличится. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Сейчас тариф составляет 622 рубля за кубический метр. Жители многоквартирных домов в городских округах будут платить 4,72 рубля за квадратный метр общей жилой площади», — рассказали в пресс-службе.
Для жителей частных домов в городах и муниципальных районах, а также многоквартирных домов в районах области плата достигнет 101,08 рублей с человека. Если требуется внести корректировки в платежку, то фото квитанции и необходимые документы можно отправить на электронную почту mail@roeko.ru.
Также есть возможность оставить заявку на сайте экология-самара.рф в разделе «Заключить договор — Физические лица». Переплата или долг за предыдущие месяцы не переходит на новый лицевой счет. Для перерасчета оплаты услуг за октябрь и другие более ранние месяцы нужно обращаться к прежнему регоператору ООО «Экостройресурс».