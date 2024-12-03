В Самарской области новый регоператор сохранит прежний тариф за вывоз мусора

Также есть возможность оставить заявку на сайте экология-самара.рф в разделе «Заключить договор — Физические лица». Переплата или долг за предыдущие месяцы не переходит на новый лицевой счет. Для перерасчета оплаты услуг за октябрь и другие более ранние месяцы нужно обращаться к прежнему регоператору ООО «Экостройресурс».