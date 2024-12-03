Ростовский пивзавод «Южная Заря 1974» продадут до конца года

Пивоваренный завод «Южная заря 1974» появился в Ростове на основе завода «Новая заря», который был открыт в 1974 году. На ростовском пивзаводе производили популярные в советское время сорта пива — «Жигулевское», «Рижское, “Московское”, “Ячменный колос” и прочие. С 1999 года завод стал производственной площадкой “Балтики”.