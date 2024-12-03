Ростовский пивзавод «Южная Заря 1974» продадут до конца года

2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Это дает юридическую возможность продавать заводы «Балтики», которые принадлежат датскому холдингу «Карлсберг» (Carlsberg Group).
По информации «Ведомостей» «Карлсберг» планирует продавать российский бизнес, в том числе и ростовский пивоваренный завод.
Отмечается, что у «Балтики» в России восемь заводов. Они расположены в Воронеже, Петербурге, Самаре, Новосибирске, Туле, Хабаровске, Ярославле и Ростове-на-Дону. Продажа всех российских пивоваренных заводов может принести «Карлсбергу» порядка 30 млрд рублей.
Пивоваренный завод «Южная заря 1974» появился в Ростове на основе завода «Новая заря», который был открыт в 1974 году. На ростовском пивзаводе производили популярные в советское время сорта пива — «Жигулевское», «Рижское, “Московское”, “Ячменный колос” и прочие. С 1999 года завод стал производственной площадкой “Балтики”.