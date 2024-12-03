Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский пивзавод «Южная Заря 1974» продадут до конца года

«Карлсберг» может продать до конца 2024 года ростовский актив «Балтики» — пивоваренный завод «Южная заря 1974». Об этом сообщают «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Это дает юридическую возможность продавать заводы «Балтики», которые принадлежат датскому холдингу «Карлсберг» (Carlsberg Group).

По информации «Ведомостей» «Карлсберг» планирует продавать российский бизнес, в том числе и ростовский пивоваренный завод.

Отмечается, что у «Балтики» в России восемь заводов. Они расположены в Воронеже, Петербурге, Самаре, Новосибирске, Туле, Хабаровске, Ярославле и Ростове-на-Дону. Продажа всех российских пивоваренных заводов может принести «Карлсбергу» порядка 30 млрд рублей.

Пивоваренный завод «Южная заря 1974» появился в Ростове на основе завода «Новая заря», который был открыт в 1974 году. На ростовском пивзаводе производили популярные в советское время сорта пива — «Жигулевское», «Рижское, “Московское”, “Ячменный колос” и прочие. С 1999 года завод стал производственной площадкой “Балтики”.