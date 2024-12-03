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От «Речного вокзала» до Осташковской улицы: еще один магистральный автобусный маршрут открылся в Москве

В столице появился еще один магистральный автобусный маршрут. По нему городской транспорт будет ходить от станции метро «Речной вокзал» до Осташковской улицы.

«Сергей Собянин открыл новый путепровод, который связал Северный и Северо-Восточный округа столицы. К открытию новой дороги мы объединили два районных маршрута, на которых совершалось более 11,5 тысячи поездок в рабочий день вне сезона отпусков, в новый магистральный маршрут М57. Жителям станет удобнее добираться до ближайших станций метро и социальных объектов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новый магистральный маршрут М57 объединил существующие маршруты № 278 и 857. Автобусы следуют по путепроводу, который открыли между улицами Инженерной и 800-летия Москвы. Таким образом связали станции метро «Речной вокзал», «Яхромская», «Бибирево» и «Медведково». Автобусы поедут по улицам Фестивальной, 800-летия Москвы, Плещеева и Широкой.

Кроме того, изменятся маршруты в районе станции Бескудниково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Автобусы № 353, 571, 637, 803 будут ближе подъезжать к первому выходу со станции. Остановку «МЦД Бескудниково» в Путевом проезде в сторону Алтуфьевского шоссе перенесут на дублер Инженерной улицы. Автобусы № 353, 571 и 637 проедут без оттянутого разворота в сторону станций метро «Алтуфьево» и «Бибирево».