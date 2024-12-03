От «Речного вокзала» до Осташковской улицы: еще один магистральный автобусный маршрут открылся в Москве

«Сергей Собянин открыл новый путепровод, который связал Северный и Северо-Восточный округа столицы. К открытию новой дороги мы объединили два районных маршрута, на которых совершалось более 11,5 тысячи поездок в рабочий день вне сезона отпусков, в новый магистральный маршрут М57. Жителям станет удобнее добираться до ближайших станций метро и социальных объектов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.