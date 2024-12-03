В Уфе собрана половина начисленных горожанам налогов

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила глава камерального отдела УФНС по РБ Оксана Хайруллина.
Всего жителям Уфы начислено 2,458 млрд руб. имущественных налогов. Из них НДФЛ 1,11 млрд руб., транспортного — 1,168 млрд руб., земельного — 180 млн руб.
Ещё более 530 млн руб. не уплачено по итогам прошлой кампании. С учётом задолженности уфимцы должны внести почти 3 млрд руб. (2,989 млрд) налоговых взносов.
Доходы городского бюджета на 2024 год планировались в объёме порядка 45,5 млрд руб.
Имущественные налоги уфимцев составляют 40% от налогов, начисленных жителям Башкирии, отметила представительница налоговой службы.