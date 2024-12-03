Почти 50 миллионов рублей выделят дополнительно на жильё для пострадавших от паводка в Омской области

Кроме того, 100 жилых помещений были признаны утраченными, и 237 граждан получили сертификаты на приобретение жилья в собственность на общую сумму 385,9 миллиона рублей. Жители Усть-Ишима уже воспользовались 11 сертификатами, купив дома и квартиры в Омске, селе Усть-Ишим, рабочем посёлке Тевриз и Любинском районе.