Почти 50 миллионов рублей выделят дополнительно на жильё для пострадавших от паводка в Омской области

В октябре пострадавшие также получили получили дополнительные выплаты на капитальный ремонт домов. На данный момент 171 собственнику жилых помещений уже выплачено 77,8 миллиона рублей компенсации на капитальный ремонт.
Кроме того, 100 жилых помещений были признаны утраченными, и 237 граждан получили сертификаты на приобретение жилья в собственность на общую сумму 385,9 миллиона рублей. Жители Усть-Ишима уже воспользовались 11 сертификатами, купив дома и квартиры в Омске, селе Усть-Ишим, рабочем посёлке Тевриз и Любинском районе.
Напомним, масштабный паводок случился весной 2024 года в северных районах области. Сильнее всего пострадал Усть-Ишимский район.