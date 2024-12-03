«Тепловая компания» передаст сети в собственность Омска, чтобы избежать катастрофы

Для передачи имущества есть серьёзная причина: в следующем году муниципалитеты смогут ремонтировать коммуникации за счёт федеральной программы. Однако для этого сети должны принадлежать городу, поэтому «Тепловая компания» и хочет безвозмездно передать 22 объекта, расположенных в разных частях Омска. Речь идёт как о магистральных, так и о внутриквартальных сетях.