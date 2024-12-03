«Тепловая компания» передаст сети в собственность Омска, чтобы избежать катастрофы

«Тепловая компания» планирует передать на баланс городской администрации почти 100 километров тепловых сетей. Предложение, которое уже одобрили в самой мэрии, обсудили на сегодняшнем заседании комитета по вопросам муниципального имущества.
Для передачи имущества есть серьёзная причина: в следующем году муниципалитеты смогут ремонтировать коммуникации за счёт федеральной программы. Однако для этого сети должны принадлежать городу, поэтому «Тепловая компания» и хочет безвозмездно передать 22 объекта, расположенных в разных частях Омска. Речь идёт как о магистральных, так и о внутриквартальных сетях.
«В случае непринятия тепловых сетей в муниципальную собственность города Омска возникнет угроза прекращения теплоснабжения потребителей, получающих тепловую энергию по указанным теплосетям», — говорится в заключении департамента городского хозяйства, подписанном заместителем директора Артёмом Калашниковым.
По словам главы комитета Максима Астафьева, на ремонт указанных сетей в ближайшие три года будет направлено полмиллиарда рублей. Депутаты комитета рекомендовали принять предложение «Тепловой компании», теперь решение за самим городским советом.
Напомним, что из-за серьёзного износа инфраструктуры в этом году на тепловых сетях происходит больше аварий, чем было в 2023-м.