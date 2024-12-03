Химпроизводство в Нижнем Тагиле уличили в ядовитых выбросах

Инспекторы Росприроднадзора провели проверку на предприятии в рамках экологического надзора. Также они осмотрели производственные территории, взяли отборы проб отходов и промышленных выбросов.
Инспекторы обнаружили:
- проводится выброс загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выбросы;
- «Уралхимпласт» предоставлял искаженные сведения в инвентаризацию источников выбросов;
- на предприятии не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- Кроме того, территория завода захламлена отходами.
ПАО «Уралхимпласт» выдано предписание об устранении нарушений. Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.