Химпроизводство в Нижнем Тагиле уличили в ядовитых выбросах

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на предприятии ПАО «Уралхимпласт» выявлены недопустимые выбросы в атмосферу и искажение данных в отчетах. Об этом сообщили ЕАН в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.