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Химпроизводство в Нижнем Тагиле уличили в ядовитых выбросах

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на предприятии ПАО «Уралхимпласт» выявлены недопустимые выбросы в атмосферу и искажение данных в отчетах. Об этом сообщили ЕАН в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Инспекторы Росприроднадзора провели проверку на предприятии в рамках экологического надзора. Также они осмотрели производственные территории, взяли отборы проб отходов и промышленных выбросов.

Инспекторы обнаружили:

  • проводится выброс загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выбросы;

  • «Уралхимпласт» предоставлял искаженные сведения в инвентаризацию источников выбросов;

  • на предприятии не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

  • Кроме того, территория завода захламлена отходами.

ПАО «Уралхимпласт» выдано предписание об устранении нарушений. Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

экология