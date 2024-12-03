Станции метро «Казаковская» и «Путиловская» в Петербурге готовы на 78%

На текущий момент на обеих станциях активно ведутся работы на станционных комплексах и пересадочных узлах, возводятся конструкции наземных вестибюлей. Начался монтаж инженерного оборудования и прокладка транзитных кабельных линий.
«Строящиеся станции являются одними из самых технически сложных и крупных объектов в регионе, поэтому на них задействованы сразу пять инспекторов РосСтройКонтроля. В полномочия специалистов входит проверка качества, объемов и соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации», — говорится в сообщении.
«Казаковская» и «Путиловская» являются станциями глубокого заложения, они уходят под землю на 56 и 58 метров соответственно. Между ними проложили 2,57 км перегонных тоннелей и 2,58 км вспомогательных, включающих соединительную ветку и оборотные тупики.
Наземный вестибюль «Казаковской» разместится на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, он будет иметь форму шестигранника. В здании предусмотрены один подземный этаж и пять надземных с инженерным корпусом. При отделке станции используют белый мрамор и гранит серых и красных оттенков.
Вход на станцию «Путиловская» расположится на улице Васи Алексеева между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова. Наземный вестибюль будет образован из двух прямоугольных корпусов, расположенных под углом друг к другу. Интерьер станции украсят арки с встроенными светодиодными светильниками и яркое панно над эскалаторами с изображением вечного двигателя.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до станции метро «Горный институт» в тестовом режиме пустили первый поезд. Состав успешно преодолел участок протяженностью более 3,6 км.