Станции метро «Казаковская» и «Путиловская» в Петербурге готовы на 78%

Наземный вестибюль «Казаковской» разместится на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, он будет иметь форму шестигранника. В здании предусмотрены один подземный этаж и пять надземных с инженерным корпусом. При отделке станции используют белый мрамор и гранит серых и красных оттенков.