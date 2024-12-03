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Проезд от Алексеевского до Альметьевска обойдется в 3,3 тысячи рублей

Эта дорога строится в рамках проекта трассы Шали — Бавлы.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость проезда от Алексеевского до Альметьевска обойдется более чем в 3,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Комплекс».

Дорога строится в рамках проекта трассы Шали — Бавлы. Там стоимость проезда за километр составит 23 рубля. Протяженность новой трассы будет превышать 140 километров.

В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в Казани проезд по платному участку Вознесенского тракта обойдется до 567 рублей. Речь идет об отрезке от проспекта Победы до трассы М7.

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