Проезд от Алексеевского до Альметьевска обойдется в 3,3 тысячи рублей

Стоимость проезда от Алексеевского до Альметьевска обойдется более чем в 3,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Комплекс».
Дорога строится в рамках проекта трассы Шали — Бавлы. Там стоимость проезда за километр составит 23 рубля. Протяженность новой трассы будет превышать 140 километров.
В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, в Казани проезд по платному участку Вознесенского тракта обойдется до 567 рублей. Речь идет об отрезке от проспекта Победы до трассы М7.