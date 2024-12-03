Доллар начал снижение на торгах в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,17 тенге, немного снизившись (-1,62) после стремительного роста накануне. Известно, что 2 декабря, во время вечерних торгов на бирже KASE, курс тенге к доллару взлетел сразу на 12,06 пункта — до 524,79 тенге.