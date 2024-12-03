Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове усилят меры по борьбе с незаконной стихийной торговлей

Ростовская область, 3 декабря 2024. DON24.RU. В Ростове усилят меры по борьбе с незаконной стихийной торговлей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В преддверии новогодних праздников будет усилено взаимодействие управления торговли, районных администраций и правоохранительных органов по ликвидации незаконной торговли и изъятию контрафактной продукции», — написал он.

По словам градоначальника, в городе проводятся ежедневные рейды по пресечению торговли в не предназначенных для этих целей местах, в том числе с машин и земли.

«Поэтому поручил управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются новогодние праздники, а значит, и количество торговых развалов на улицах города увеличится в разы», — добавил Алексей Логвиненко.

Ранее врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь на заседании экспертного совета по импортозамещению озвучил идею закрыть несколько ларьков с шаурмой в Ростове на остановке «ЦГБ».

торговля