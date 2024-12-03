В Ростове усилят меры по борьбе с незаконной стихийной торговлей

«В преддверии новогодних праздников будет усилено взаимодействие управления торговли, районных администраций и правоохранительных органов по ликвидации незаконной торговли и изъятию контрафактной продукции», — написал он.
По словам градоначальника, в городе проводятся ежедневные рейды по пресечению торговли в не предназначенных для этих целей местах, в том числе с машин и земли.
«Поэтому поручил управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются новогодние праздники, а значит, и количество торговых развалов на улицах города увеличится в разы», — добавил Алексей Логвиненко.
Ранее врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь на заседании экспертного совета по импортозамещению озвучил идею закрыть несколько ларьков с шаурмой в Ростове на остановке «ЦГБ».