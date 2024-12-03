Из Челябинска в Екатеринбург будут ходить скоростные электрички

«Пригородный поезд будет отправляться из Челябинска в семь утра, а из Екатеринбурга в 18 часов 25 минут», — сказал зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию челябинского заксобрания Владимир Перезолов.