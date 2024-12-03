Минприроды заявило, что не вводило запретов на ввоз холодильников

При этом Минприроды обращает внимание, что порядок регулирования потреблениях веществ, разрушающих озоновый слой, в России определен специальным постановление правительства. «Под регулированием находятся только определенные газы (18 веществ) и смеси таких веществ, для которых в большинстве случаев существуют более экологичные заменители. Оборудование, содержащее эти вещества, под это регулирование не попадает», — пояснили в министерстве.