Минприроды заявило, что не вводило запретов на ввоз холодильников

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минприроды России не вводило никаких ограничений на ввоз в страну оборудования, заправленного гидрофторуглеродами, в частности, кондиционеров и холодильников, сообщили ТАСС в министерстве. В Минприроды подчеркнули, что лицензиями на ввоз такого оборудования занимается Минпромторг.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ФТС перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью (кондиционеры и холодильники). В пресс-службе ФТС заявили ТАСС, что для ввоза оборудования, заправленного специальной охлаждающей смесью — фреоном 410, необходимо оформление специальной лицензии, выданной Минпромторгом. При этом ФТС также перенаправила в Минприроды для разъяснения вопросов нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды по этой теме.
В Минприроды России отметили ТАСС, что министерство не вводило никаких запретов на ввоз в страну оборудования, заправленного гидрофторуглеродами-хладагентами или фреонами. Там также подчеркнули, что в России, в принципе, не вводилось никакого нового регулирования обращениями с данными веществами.
Министерство напомнило, в 2016 году в рамках Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу был утвержден перечень веществ, производство и потребление которых должно сократиться. В этот перечень вошли гидрофторуглероды. Россия ратифицировала эту поправку в 2020 году.
При этом Минприроды обращает внимание, что порядок регулирования потреблениях веществ, разрушающих озоновый слой, в России определен специальным постановление правительства. «Под регулированием находятся только определенные газы (18 веществ) и смеси таких веществ, для которых в большинстве случаев существуют более экологичные заменители. Оборудование, содержащее эти вещества, под это регулирование не попадает», — пояснили в министерстве.
С 2015 года, согласно решению ЕЭК, ввоз и вывоз любых веществ, которые влияют на разрушение озонового слоя, осуществляется только при наличии лицензии или заключения. «Еще раз подчеркнем, что Минприроды не участвует в вопросах, которые регулируются Минпромторгом», — указали в министерстве.