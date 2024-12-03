Режим чрезвычайной ситуации снят после взрыва в доме на улице Фучика

Как писал «Ъ-Приволжье», виновником взрыва следствие считает местного жителя Михаила Помелова, который, согласно обвинению, хранил у себя в квартире боеприпасы. Он не признал вину в произошедшем и настаивает, что взрыв мог произойти по причине утечки газа. Фигурант отметил, что взрывотехническая экспертиза не обнаружила в его квартире следов взрывчатки, а пожаротехническая вовсе не установила причин взрыва.