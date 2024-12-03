Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим чрезвычайной ситуации снят после взрыва в доме на улице Фучика

В доме № 37 по улице Фучика в Нижнем Новгороде, где в марте 2024 года произошел взрыв, сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Решение о снятии режима ЧС принято по итогам двух экспертиз НИИ по проблемам ГОЧС МЧС России. Прочность конструкций шестиподъездной многоэтажки соответствует нормам, проблем в арматуре и конструкциях дома нет. «Высокоточные геофизические лазерные приборы показали, что вертикальные смещения конструкции здания отсутствуют, а крен наружных стен не превышает нормативные значения», — отмечается в сообщении.

Директор главного управления капстроительства Сергей Разживин добавил, что здание находится в ограниченном работоспособном техническом состоянии и полностью пригодно к проживанию. Первый замглавы администрации города Денис Скалкин пообещал направить бюджетные средства на ремонт квартир первого подъезда.

Как писал «Ъ-Приволжье», виновником взрыва следствие считает местного жителя Михаила Помелова, который, согласно обвинению, хранил у себя в квартире боеприпасы. Он не признал вину в произошедшем и настаивает, что взрыв мог произойти по причине утечки газа. Фигурант отметил, что взрывотехническая экспертиза не обнаружила в его квартире следов взрывчатки, а пожаротехническая вовсе не установила причин взрыва.

МЧС